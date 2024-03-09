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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Механик рассказал, как обычное предупреждение на приборной панели машины может обойтись в 180-тысячную сумму рублей на ее ремонт

Опытный автомеханик, владеющий собственным каналом на YouTube под названием «Car Wizard» («Автомобильный волшебник»), рассказал подписчикам, как обычная лампочка на приборной панели автомобиля может сигнализировать о том, что вскоре машине потребуется дорогостоящий ремонт.

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