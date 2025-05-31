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Добрый Мир

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Германия не выстоит против России и месяца – Вилкерсон 

Германия не выстоит против России и месяца – Вилкерсон 

Германия, как и все остальные европейские страны-члены НАТО, не готовы к большой войне с Россией. Об этом в эфире видеоблога американского судьи и телеведущего Эндрю Наполитано заявил бывший глава аппарата госсекретаря США Лоуренс Вилкерсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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