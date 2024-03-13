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Добрый Мир

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«На полигоне творился ад»: стали известны подробности удара ВС РФ по Селидово

«На полигоне творился ад»: стали известны подробности удара ВС РФ по Селидово

ФОТО: Военкоры раскрыли подробности удара по полигону в Селидове. Военкор Александр Коц заявил в своем Telegram-канале о том, что после ракетного удара ВС РФ полигон в Селидово превратился в мясорубку.

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YYYYYYY XXXXXXX
Епифанцев, как человек- подонок и просто гАвно...
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