В Госдуме напомнили об изменениях в сделках с недвижимостью с 1 сентября

Поправки к законодательству относительно новых правил распоряжения приватизированным жильём вступят в силу с 1 сентября 2025 года, рассказал в беседе с RT председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
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