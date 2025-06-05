В Госдуме напомнили об изменениях в сделках с недвижимостью с 1 сентября

Поправки к законодательству относительно новых правил распоряжения приватизированным жильём вступят в силу с 1 сентября 2025 года, рассказал в беседе с RT председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.