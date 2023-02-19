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Тен Хаг о матче с «Барсой»: «Я получил удовольствие, «МЮ» играл очень хорошо. Дома нужно все решить»

Эрик тен Хаг высказался о предстоящем матче «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы. 16 февраля «Ман Юнайтед» сыграл вничью с «Барсой» в гостевом матче раунда плей-офф Лиги Европы.

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