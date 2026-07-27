Заряжаемся позитивом: 15 карточек для отличного настроения

Настоящий заряд хорошего настроения — эти картинки заставят вас смеяться до слез. Усаживайтесь поудобнее, начинается марафон позитива!Как думаете, такие подборки мемов действительно поднимают настроение или уже приелись?Еще больше контента: Сайт | Telegram | Pinterest | ВКонтакте | Одноклассники | Дзен .