Опрос: какую музыку слушают автомобилисты?

Большинство российских водителей предпочитает слушать в автомобиле шансон. Опрос «За рулем» в Viber, в котором приняли участие 2761 человек, показал, какие жанры музыки в 2024 году больше всего предпочитают слушать водители в России.
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