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ЕСПЧ признал незаконным увольнение молдавского судьи из-за вмешательства прокурора и министра

Евро­пей­ский суд по пра­вам чело­ве­ка (ЕСПЧ) 8 октяб­ря 2026 года вынес реше­ние по делу «Селе­ве­ст­ру про­тив Рес­пуб­ли­ки Мол­до­ва», уста­но­вив нару­ше­ние пра­ва заяви­те­ля на спра­вед­ли­вое судеб­ное раз­би­ра­тель­ство.

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