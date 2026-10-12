ЕСПЧ признал незаконным увольнение молдавского судьи из-за вмешательства прокурора и министра

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 8 октября 2026 года вынес решение по делу «Селевестру против Республики Молдова», установив нарушение права заявителя на справедливое судебное разбирательство.
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