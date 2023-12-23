"Далеко не все настроены так же благодушно как Навка", - супруга пресс-секретаря президента верит в преданность Исинбаевой

Оба сволочи и предатели России (и навка и писькин). А ГАРАНТУ пора задуматься, кого он пригрел на своей груди, Ведь они его с потрохами сдадут при чрезвычайных условиях

ВераВерная

Кошмар, уже и Навка в политику полезла. Что она там про Исинбаеву думает, пусть Пескову рассказывает. Будет о чем долгими зимними вечерами у камина поговорить. Прыгунья в МОК никогда Россию поддерживать не будет, иначе всех своих привилегий лишится. А жить хочется в достатке. Зачем шестовичке за Россию биться, на Западе совсем другая политика в отношении нашей страны. А Навка пусть и дальше продолжает жить на облаке, там тепло, светло, и мухи не кусают.