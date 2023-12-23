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"Далеко не все настроены так же благодушно как Навка", - супруга пресс-секретаря президента верит в преданность Исинбаевой

"Далеко не все настроены так же благодушно как Навка", - супруга пресс-секретаря президента верит в преданность Исинбаевой

Politiki.net Жизнь в которой нет места оптимизму - без сомнения будет безумно серой и скучной, но всему же есть предел.

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Комментарии
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Анатолий Пахотин
Оба сволочи и предатели России (и навка и писькин). А ГАРАНТУ пора задуматься, кого он пригрел на своей груди, Ведь они его с потрохами сдадут при чрезвычайных условиях
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1 час.
ВераВерная
Кошмар, уже и Навка в политику полезла. Что она там про Исинбаеву думает, пусть Пескову рассказывает. Будет о чем долгими зимними вечерами у камина поговорить. Прыгунья в МОК никогда Россию поддерживать не будет, иначе всех своих привилегий лишится. А жить хочется в достатке. Зачем шестовичке за Россию биться, на Западе совсем другая политика в отношении нашей страны. А Навка пусть и дальше продолжает жить на облаке, там тепло, светло, и мухи не кусают.
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1 час.
Игорь Морозов
у меня создаётся впечатление , что навка это и есть посланница, с альфа-центавра, поэтому так и рассуждает. Вот и встретились с &quot;посланницей.&quot;
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42 мин.

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