Более 400 случаев COVID-19 зафиксировали воронежские медики

В Воронежской области зафиксированы новые случаи коронавирусной инфекции. За прошедшую неделю (с 26 августа по 1 сентября) в воронежский Центр гигиены и эпидемиологии поступило 430 экстренных извещений (на 114 больше, чем в предыдущую) о случаях COVID-19, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.