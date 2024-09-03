Более 400 случаев COVID-19 зафиксировали воронежские медики

В Воронежской области зафиксированы новые случаи коронавирусной инфекции. За прошедшую неделю (с 26 августа по 1 сентября) в воронежский Центр гигиены и эпидемиологии поступило 430 экстренных извещений (на 114 больше, чем в предыдущую) о случаях COVID-19, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
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