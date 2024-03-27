У каких народов такой же генетический код, как и у русских

Генетика – это наука, которая изучает наследственность и изменчивость организмов. Она позволяет нам понять, какие гены мы получили от наших предков и как они влияют на наши физические характеристики, здоровье и даже поведение.
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