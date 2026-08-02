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Достоевский предсказал СВО на Украине 150 лет назад. Чем всё закончится, он тоже знал

Достоевский предсказал СВО на Украине 150 лет назад. Чем всё закончится, он тоже знал

В очередной раз поражаешься, насколько прозорливым был великий русский писатель Федор Достоевский. Он предсказывал и безбожие, и лихолетье революции, и даже идущую сейчас специальную военную операцию.

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Комментарии
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Надежда
А еще Федор Михайлович достоверно описал современные банки в лице старухи-процентщицы, которую не зря прикончил Родя Раскольников)
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1 м.