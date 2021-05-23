«Газпром» не стал рисковать в Индии и Японии

Отказ «Газпрома» от трубопроводов в Индию и Японию обусловлен геополитическими опасениями и крупными издержками, рассказал ФБА «Экономика сегодня» руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов.
Отказ «Газпрома» от трубопроводов в Индию и Японию обусловлен геополитическими опасениями и крупными издержками, рассказал ФБА «Экономика сегодня» руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов.
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