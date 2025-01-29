Утверждённый киевским режимом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что из подконтрольного Вооружённым силам Украины города Константиновка в Донецкой Народной Республике вывезены все дети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии