Точка зрения Автор: В. Панченко Обычная подработка в небольшом городе Самарской области обернулась для молодой девушки настоящим кошмаром: мигрант-азербайджанец запер дверь и показал своё истинное лицо.
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"Доблестные полицейские не привыкли принимать заявления от потерпевших, они привыкли только принимать взятки. Вот только неясно, как там у них с принятием статей Уголовного кодекса.
А что произошло с доблестными полицейскими которые отказались принимать заявление?