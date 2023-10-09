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МИД РФ: присоединение Армении к Римскому статуту — недружественный шаг

МИД РФ: присоединение Армении к Римскому статуту — недружественный шаг

Как подчеркнул в интервью РБК замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, Москва считает присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда совершенно недружественным шагом по отношению к РФ.

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