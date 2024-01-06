Минобороны: ВС России нанесли поражение бригаде ВСУ у Новомихайловки

Российские войска нанесли поражение ВСУ в районе Новомихайловки, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, на Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии