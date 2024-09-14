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Эксперты назвали основные ошибки при управлении разными коробками передач

Эксперты назвали основные ошибки при управлении разными коробками передач

Не стоит доводить двигатель до красной зоны тахометра.Эксперты издания «За рулем» рассказали о распространенных ошибках при управлении автомобилями с различными типами коробок передач.

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