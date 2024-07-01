Huawei с китайскими партнёрами начала разработку памяти HBM для антисанкционных ИИ-ускорителейВ стремлении снизить зависимость от зарубежных поставщиков и обойти ограничения, наложенные США, компания Huawei совместно с другими китайскими производителями микросхем начала работу над созданием передовой памяти с высокой пропускной способностью, более известной как HBM.