МОК озвучил имена кандидатов на пост будущего президента организации

Среди потенциальных лидеров комитета полно деятелей с открыто-русофобской позицией.Международный олимпийский комитет огласил список кандидатов, которые займут пост президента организации после того, как нынешний лидер МОК Томас Бах уйдёт в отставку.
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