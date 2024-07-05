Президент РФ Владимир Путин возобновил диалог с Западом по Украине. С мирной миссией 5 июля в Москву приехал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который и сам подвергается гонениям в Евросоюзе из-за отказа спонсировать Украину и добрососедских связей с Россией.