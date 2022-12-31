Роналду стал игроком «Аль-Насра» с зарплатой 200 млн евро в год, Бензема оформил дубль, Малкин обошел Федорова

«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте. Криштиану продолжит карьеру в Саудовской Аравии Официальный сайт клуба из Саудовской Аравии «Аль-Наср» сообщил о подписании контракта с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду.
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте. Криштиану продолжит карьеру в Саудовской Аравии Официальный сайт клуба из Саудовской Аравии «Аль-Наср» сообщил о подписании контракта с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду.
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