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Роналду стал игроком «Аль-Насра» с зарплатой 200 млн евро в год, Бензема оформил дубль, Малкин обошел Федорова

Роналду стал игроком «Аль-Насра» с зарплатой 200 млн евро в год, Бензема оформил дубль, Малкин обошел Федорова

«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте. Криштиану продолжит карьеру в Саудовской Аравии Официальный сайт клуба из Саудовской Аравии «Аль-Наср» сообщил о подписании контракта с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду.

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