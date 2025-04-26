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  • Boris Max
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«Надо было брать Машу с Уралмаша»: Волочкова о нежелании зятя общаться со СМИ

«Надо было брать Машу с Уралмаша»: Волочкова о нежелании зятя общаться со СМИ

Дочь заслуженной артистки РФ Анастасии Волочковой Ариадна вышла замуж за Никиту Григоряна. На мероприятие в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге бывшая балерина Большого Театра приехала в длинном вечернем платье и с эффектным макияжем.

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