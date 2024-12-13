"Россия жди меня, они дали мне бумагу, сказали, что теперь я знаю русский": Таджик рассказал как получил сертификат ещё до прибытия в РФ

Виктор Хованов

Да задрали уже знанием русского языка. Это что за критерий? Мне по фиг знают они русский язык или нет. Да хоть вообще с отрезанными языками и ушами, чтобы и на своём верещать не могли. Главное чтобы с руками и ногами и чтобы только специалисты (как лоббируют наши тугоДумы.) Без спиногрызов и гаремов. И чтобы работали по 12 часов в день 8 дней в неделю. И чтобы налоги в казну отчисляли в трёхкратном размере по сравнению с коренными россиянами. И никакого гражданства никогда.