"Россия жди меня, они дали мне бумагу, сказали, что теперь я знаю русский": Таджик рассказал как получил сертификат ещё до прибытия в РФ

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Кто-то просто сказал, что будет легче сдать, а кто-то заявил, что «эгзамин» у себя на родине можно просто купить (с) Мигрантам разрешили сдавать экзамен по русскому языку в Душанбе — СМИ.

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Комментарии
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Геннадий Гудков
&quot;...сожрут Россию...&quot;   - они 30 лет назад у себя уже показали, как могут &quot;сожрать&quot; нас!!!
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1 час.
Виктор Хованов
Да задрали уже знанием русского языка. Это что за критерий? Мне по фиг знают они русский язык или нет. Да хоть вообще с отрезанными языками и ушами, чтобы и на своём верещать не могли. Главное чтобы с руками и ногами и чтобы только специалисты (как лоббируют наши тугоДумы.) Без спиногрызов и гаремов. И чтобы работали по 12 часов в день 8 дней в неделю. И чтобы налоги в казну отчисляли в трёхкратном размере по сравнению с коренными россиянами. И никакого гражданства никогда.
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1 час.
Геннадий Гудков
...Матвиенко - у нас, Меркель - в Германии... одна политика!
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6 мин.

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