Живая Кубань

164 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Грачев
    Нужно, чтобы извинялись и родители данного "защитника"  Отечества, те, кто снимал, старейшины и односельчане! Сделать...На Кубани задержа...
  • ludmila Cernega
    Кроме хозяина никто не мог его привязать. Если есть закон о защите животных, должна быть и служба по расследованию пр...В лесу под Новоро...
  • lidatima46 Тимощук
    Гаденыш«С вами, русскими...

В Кущевском районе Кубани не ремонтировали детский спорткомплекс с ледовой ареной

В Кущевском районе Кубани не ремонтировали детский спорткомплекс с ледовой ареной

В Кущевском районе Кубани не ремонтировали детский спорткомплекс с ледовой аренойТренировки юных спортсменов в Кущевском районе оказались невозможными из-за того, что глава муниципалитета не занимался ремонтом спортивного комплекса с ледовой ареной.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх