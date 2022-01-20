В Кущевском районе Кубани не ремонтировали детский спорткомплекс с ледовой ареной

В Кущевском районе Кубани не ремонтировали детский спорткомплекс с ледовой аренойТренировки юных спортсменов в Кущевском районе оказались невозможными из-за того, что глава муниципалитета не занимался ремонтом спортивного комплекса с ледовой ареной.