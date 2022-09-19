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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 20 сентября 2022 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 20 сентября 2022 года

Энергетический прогноз на двадцатое число девятого месяца две тысячи двадцать второго года. Числовой вибрационный код 1324 =Все трудные моменты Жизни встречай с радостью, уважением к их функции: нести более глубокое, полное понимание себя и Жизни! =Гармоничное сочетание приятного с полезным, необходимого с достаточным - главное условие для здоровья Души и тела =Есть три момента, где ошибок допускать нельзя, - это: такт, обаяние манер поведения и отсутствие язвящего слова в речи =Интеллигентность — это способность к пониманию и к восприятию; это терпимое отношение к Миру и к людям =Каждый избрал свой Путь.

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