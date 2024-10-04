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Царьград

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"Очень удивлена". Оскорбившая русских актриса Ауг вернулась на центральное ТВ

"Очень удивлена". Оскорбившая русских актриса Ауг вернулась на центральное ТВ

"Очень удивлена". Оскорбившая русских актриса Юлия Ауг вернулась на центральное ТВ. У России нет сил "отменить" явного предателя?Актриса Юлия Ауг – один из примечательных примеров отечественных "творческих либералов", которые откровенно предали Россию, выступают на стороне врагов её страны и при этом уверены, что наша страна им что-то должна.

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Комментарии
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СБ
Слава Белый
Это ещё что за чучело?
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20 час.
Николай Егоров
Предатели правят бал !
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20 час.

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