"Очень удивлена". Оскорбившая русских актриса Ауг вернулась на центральное ТВ

"Очень удивлена". Оскорбившая русских актриса Юлия Ауг вернулась на центральное ТВ. У России нет сил "отменить" явного предателя?Актриса Юлия Ауг – один из примечательных примеров отечественных "творческих либералов", которые откровенно предали Россию, выступают на стороне врагов её страны и при этом уверены, что наша страна им что-то должна.