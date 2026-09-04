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«Я болельщик». Репик заявил, что не является инвестором ЦСКА

«Я болельщик». Репик заявил, что не является инвестором ЦСКА

Председатель «Деловой России», глава Общественного совета при Минэкономразвития России, основатель группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик рассказал, что не является инвестором ЦСКА, о чем ранее сообщали СМИ.

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