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Президент Путин напомнил Карлсону о поддержке США террористов Северного Кавказа

Президент Путин напомнил Карлсону о поддержке США террористов Северного Кавказа

Россия очень мягко и спокойно выстраивала отношения с Соединенными Штатами, акцентируя внимание на неприемлемости их поддержки сепаратизма и терроризма на Северном Кавказе, однако это игнорироволось на высшем уровне, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое было опубликовано 9 февраля.

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