Президент Путин напомнил Карлсону о поддержке США террористов Северного Кавказа

Россия очень мягко и спокойно выстраивала отношения с Соединенными Штатами, акцентируя внимание на неприемлемости их поддержки сепаратизма и терроризма на Северном Кавказе, однако это игнорироволось на высшем уровне, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое было опубликовано 9 февраля.