Новости: Севастополь, Крым, Россия

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СевГУ разработал курс для Минстрой РФ

СевГУ разработал курс для Минстрой РФ

В Новосибирске прошло первое здание рабочей группы экспертного совета Минстроя России по совершенствованию правового регулирования формирования и развития водно-зеленых городских каркасов, которое открыл заместитель Министра Алексей Ересько.

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