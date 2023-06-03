СевГУ разработал курс для Минстрой РФ

В Новосибирске прошло первое здание рабочей группы экспертного совета Минстроя России по совершенствованию правового регулирования формирования и развития водно-зеленых городских каркасов, которое открыл заместитель Министра Алексей Ересько.
В Новосибирске прошло первое здание рабочей группы экспертного совета Минстроя России по совершенствованию правового регулирования формирования и развития водно-зеленых городских каркасов, которое открыл заместитель Министра Алексей Ересько.
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