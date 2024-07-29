Экономист Иванова-Швец: доплаты в августе получат пенсионеры старше 80 лет

Дополнительные прибавки начислят определенным категориям пенсионеров в августе. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.
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