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Экономист Иванова-Швец: доплаты в августе получат пенсионеры старше 80 лет

Дополнительные прибавки начислят определенным категориям пенсионеров в августе. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

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