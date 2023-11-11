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Русская весна

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Кадры с места схода грузового состава в Рязанской области (ФОТО)

Кадры с места схода грузового состава в Рязанской области (ФОТО)

МЧС РФ опубликовало кадры с места схода вагонов грузового поезда в Рязанской области. Напомним, причиной ЧП на железной дороге стало «вмешательства посторонних лиц».

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Гарий Щерба
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