СК проверит выдачу гражданства родителям детей из видео с георгиевской лентой

В Обнинске дети мигрантов надругались над Георгиевской лентой В Обнинске дети мигрантов надругались над Георгиевской лентой — малолетние вандалы сорвали символ Победы и растоптали В обнинском ЖК в 80-ю годовщину Победы двое детей мигрантов кощунственно надругались над Георгиевским флагом.