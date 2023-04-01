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«И только смерть разлучит их». Самые долгие актерские браки

«И только смерть разлучит их». Самые долгие актерские браки

Нет, конечно, если открыть рубрику «Сами молодые были», то выяснится, что кумиры нашего детства, актеры, композиторы, писатели и режиссеры гуляли так, что Москва содрогалась, а в министерстве культуры СССР рвали на себе волосы: «что они творят».

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