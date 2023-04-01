«И только смерть разлучит их». Самые долгие актерские браки

Нет, конечно, если открыть рубрику «Сами молодые были», то выяснится, что кумиры нашего детства, актеры, композиторы, писатели и режиссеры гуляли так, что Москва содрогалась, а в министерстве культуры СССР рвали на себе волосы: «что они творят».