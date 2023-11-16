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Тулу назвали одним из лидеров по времени поездки от дома до работы

Тулу назвали одним из лидеров по времени поездки от дома до работы

Тулу назвали одним из лидеров по времени поездки от дома до работы на общественном транспорте. Здесь она занимает в среднем 18,3 минут, что почти на полторы минуты быстрее, чем в среднем в российских городах.

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Комментарии
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леонид рыбаков
ХОТЬ ЧТО ХОРОШЕЕ ПРОЧИТАЛ. А у нас в 2 часа один и в обед перерыв 3 часа .а маршруткам не дают работать .Портят технику
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18 час.

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