Тулу назвали одним из лидеров по времени поездки от дома до работы на общественном транспорте. Здесь она занимает в среднем 18,3 минут, что почти на полторы минуты быстрее, чем в среднем в российских городах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии