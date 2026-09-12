Фредерик Вассер отреагировал на слухи про увольнение из Ferrari FerrariРуководитель Ferrari Фредерик Вассёр ответил на прямой вопрос о том, чувствует ли он угрозу увольнения после всех проблем, с которыми в последнее время столкнулась итальянская команда.
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