Солнечные элементы из множества полусфер могут собирать на 66% больше энергии

Ранее ученые экспериментировали с другими формами поверхности, в том числе внедряли сферические нанооболочки из кремнезема, которые улавливают солнечный свет, позволяя устройству получать от него больше энергии.
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