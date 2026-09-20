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Toyota Land Cruiser и RAV4 будут собирать роботы: Toyota установит на своих заводах 150 тысяч человекоподобных роботов

Toyota Land Cruiser и RAV4 будут собирать роботы: Toyota установит на своих заводах 150 тысяч человекоподобных роботов

Это примерно половина от общего количества работников Toyota на заводах компании по всему миру Toyota планирует внедрить на предприятиях группы около 400 тысяч человекоподобных роботов ELEY, которые будут работать вместе с людьми.

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