Администрация Дагестана организовала отряд из 135 добровольцев для борьбы с паводками

Администрация Дагестана сообщила о создании отряда из 135 добровольцев для борьбы с паводками. Они готовы к эвакуации и откачке воды в случае ухудшения обстановки, оснащены необходимым оборудованием, включая мотопомпы и спасательные жилеты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии