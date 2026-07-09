Администрация Дагестана организовала отряд из 135 добровольцев для борьбы с паводками

Администрация Дагестана сообщила о создании отряда из 135 добровольцев для борьбы с паводками. Они готовы к эвакуации и откачке воды в случае ухудшения обстановки, оснащены необходимым оборудованием, включая мотопомпы и спасательные жилеты.