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Царьград

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Администрация Дагестана организовала отряд из 135 добровольцев для борьбы с паводками

Администрация Дагестана организовала отряд из 135 добровольцев для борьбы с паводками

Администрация Дагестана сообщила о создании отряда из 135 добровольцев для борьбы с паводками. Они готовы к эвакуации и откачке воды в случае ухудшения обстановки, оснащены необходимым оборудованием, включая мотопомпы и спасательные жилеты.

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