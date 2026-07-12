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stroim21

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Как я воплощала дух французского сада на обычной даче: личный опыт и практические находки

Как я воплощала дух французского сада на обычной даче: личный опыт и практические находки

Когда я впервые задумалась о том, чтобы привнести в свой участок немного французского шика, перед глазами сразу вставали картинки из глянцевых журналов: бесконечные перспективы, стриженые боскеты и фонтаны, достойные королевских резиденций.

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