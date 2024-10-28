Bloomberg: в Киеве испугались болезненного урегулирования конфликта на Украине

Официальные лица на Украине и в Европе обеспокоены тем, что возможная победа кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа на выборах в Соединенных Штатах приведет к "болезненному урегулированию" конфликта.
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