Зачем я замораживаю яйца

После покупки я всегда беру десяток яиц и просто разливаю их по формочкам для льда. Для чего я это делаю? Во-первых, это очень удобно: у меня в морозилке всегда есть яйца и их можно использовать для приготовления любых блюд, также, как и свежие.
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