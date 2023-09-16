Злые русские не плачут

Галина Смирнова Честь и совесть на карту поставили - Не дано нам своих предавать. Наши мальчики плечи расправили, За Россию пошли воевать! Вы в окопе холодном не плачете. Не страшитесь ни пуль, ни гранат... До свидания, мальчики! Мальчики! Постарайтесь вернуться назад!!! Вы ведь бьётесь не просто с Бандерою - Защищаете вечный закон: Жить в ладу с православною верою, Как жилось на Руси испокон. Бесноватые жгут мракобесием, Мир распахнут воротами в ад.... Да хранит вас Царица Небесная! Возвращайтесь с победой назад!!! Ваши раны, болезни и горести Разделяет большая страна. Сыновьям бесконечною гордостью Будут ваши сиять имена! Молят Бога за вас ваши мамочки, Пред иконой смиренно стоят.... Ставим свечи за здравие, Мальчики! Возвращайтесь живые назад!!!!!

Владимир Алтайцев А постоянная борьба за существование и была обусловлена климатом с одной стороны, с другой стороны презрением вышестоящих князей, тиунов, купцов, попов к своему по языку, крови, менталитету народу. Когда мерзавец Карамзин обвинял народ, что воруют , он не раскрыл, почему это происходит. А всё дело в том, что до Павла Первого крестьянин работал на помещика 6 дней в неделю,, и на собственный клочок земли ему не хватало времени. Потому-то и воровали у помещиков всё, что можно украсть для того, чтобы выжить семье