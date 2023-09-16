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Злые русские не плачут

Злые русские не плачут

Нехорошие русские что творят, это ведь невероятно. Обижают всех фанатичных национ. альных борцов за свободу и демократию.

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Комментарии
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Галина Смирнова
Честь и совесть на карту поставили - Не дано нам своих предавать. Наши мальчики плечи расправили, За Россию пошли воевать! Вы в окопе холодном не плачете. Не страшитесь ни пуль, ни гранат... До свидания, мальчики! Мальчики! Постарайтесь вернуться назад!!! Вы ведь бьётесь не просто с Бандерою - Защищаете вечный закон: Жить в ладу с православною верою, Как жилось на Руси испокон. Бесноватые жгут мракобесием, Мир распахнут воротами в ад.... Да хранит вас Царица Небесная! Возвращайтесь с победой назад!!! Ваши раны, болезни и горести Разделяет большая страна. Сыновьям бесконечною гордостью Будут ваши сиять имена! Молят Бога за вас ваши мамочки, Пред иконой смиренно стоят.... Ставим свечи за здравие, Мальчики! Возвращайтесь живые назад!!!!!
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4 час.
Владимир Алтайцев
А постоянная  борьба за существование и была обусловлена климатом  с одной стороны, с другой стороны презрением  вышестоящих князей, тиунов, купцов, попов  к своему  по языку, крови, менталитету  народу. Когда мерзавец Карамзин обвинял народ, что воруют , он не раскрыл, почему  это происходит. А всё  дело в том, что до Павла Первого крестьянин  работал на помещика  6  дней в неделю,, и на собственный  клочок земли ему  не хватало времени. Потому-то и воровали у помещиков  всё, что можно украсть для того, чтобы выжить семье
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3 час.
АЛ
Антонина Лаврентьева
Завел семью, работай, старайся для нее, не скули как маленький пацан.Не все родились с золотой ложкой во рту. Должны стараться оба супруга, каждый насвоем месте.Не ждите, что вас будет оосударство, т.е. все мы.Помощь некая будет, бесплатное образование, детские сады и различные кружки для детей.Остальное сами! На кого вы хотите повнсить саои проблемы? Талантливые люди получают помощь всегда, .но не надо думать, что вам все должны.Как заработаешь, так и проживешь.А чтобы заработать и найти свое место под солнцем, надо чему- то учиться и много работать.
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3 час.

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