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Эксперт отметила способность РФ дать неядерный ответ на эскалацию на Украине

Эксперт отметила способность РФ дать неядерный ответ на эскалацию на Украине

Россия способна дать неядерный ответ на эскалацию конфликта на Украине со стороны Запада. Об этом заявила старший научный сотрудник Центра Стимсона Эмма Эшфорд в интервью журналу Foreign Policy в субботу, 1 июня.

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Комментарии
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Eduard
Былбы ответ ядерный Запада 12 лет не существовало бы!
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12 час.

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