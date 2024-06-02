Эксперт отметила способность РФ дать неядерный ответ на эскалацию на Украине

Россия способна дать неядерный ответ на эскалацию конфликта на Украине со стороны Запада. Об этом заявила старший научный сотрудник Центра Стимсона Эмма Эшфорд в интервью журналу Foreign Policy в субботу, 1 июня.
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