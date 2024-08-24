БЕГЛОВ И ДИАСПОРЫ: ПРОБИВАЯ ДНО

Нургуль Калыгулова

СЕАЧАЛО У СЕБЯ В УЗБЕКИСТАНЕ ВСЕ ВЫВЕСЯТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ И НЕ ТОЛЬКО В МЕТРО!! А В РОССИЮ ВЫ ПРИЕХАЛИ И УЧИТЕ РУССКИЙ ЯЗЫК И СО СВОИМ УСТАВОМ НЕ ЛЕЗЬТЕ В...