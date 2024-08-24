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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Горыныч
    Газовой горелкой удалить ВСЮ растительность, отрезать уши и на родину - в кишлак!Сделала замечание...
  • Татьянка Яцук
    А судьи, видимо тоже узбеки- удовлетворили требование землячка по снятию с выборов славянина??? Кошмар, что творится ...БЕГЛОВ И ДИАСПОРЫ...
  • Нургуль Калыгулова
    И ДИАСПОРА ТУРАН ИММЕЕТ  ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС; УСТАВ  С УКАЗАНИЕМ ЛИЦ ВОЗГЛАВЛЯЮЩИХ И С МЕСТОМ ПРОЖИВАНИЯ; С УКАЗАНИЕМ И...БЕГЛОВ И ДИАСПОРЫ...

БЕГЛОВ И ДИАСПОРЫ: ПРОБИВАЯ ДНО

БЕГЛОВ И ДИАСПОРЫ: ПРОБИВАЯ ДНО

Диаспоры рвутся во власть? Штрихи к портрету не в меру трудолюбивых «специалистов» Глава узбекской диаспоры Равшанбек Курбанов добился того, чтобы с выборов сняли его оппонента – кандидата в муниципальные депутаты Савву Федосеева.

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Комментарии
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Нургуль Калыгулова
СЕАЧАЛО У СЕБЯ В УЗБЕКИСТАНЕ  ВСЕ ВЫВЕСЯТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ И НЕ ТОЛЬКО В МЕТРО!! А В РОССИЮ ВЫ ПРИЕХАЛИ И УЧИТЕ РУССКИЙ ЯЗЫК И СО СВОИМ УСТАВОМ НЕ ЛЕЗЬТЕ В...
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48 мин.
Нургуль Калыгулова
И ДИАСПОРА ТУРАН ИММЕЕТ  ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС; УСТАВ  С УКАЗАНИЕМ ЛИЦ ВОЗГЛАВЛЯЮЩИХ И С МЕСТОМ ПРОЖИВАНИЯ; С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ !!!
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45 мин.
Татьянка Яцук
А судьи, видимо тоже узбеки- удовлетворили требование землячка по снятию с выборов славянина??? Кошмар, что творится в Питере... и не только....
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8 мин.

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