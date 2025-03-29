Эксперт Храпунова: аферисты обманывают россиян на формуах потерпевших

Эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова рассказала РИА Новости, что мошенники, представляясь юристами, стали писать жертвам на форумах по защите от мошенничества и предлагать за вознаграждение вернуть потерянные деньги.
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