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Эксперт Храпунова: аферисты обманывают россиян на формуах потерпевших

Эксперт Храпунова: аферисты обманывают россиян на формуах потерпевших

Эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова рассказала РИА Новости, что мошенники, представляясь юристами, стали писать жертвам на форумах по защите от мошенничества и предлагать за вознаграждение вернуть потерянные деньги.

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