Боррель назвал происходящее в Газе резней

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что происходящее в секторе Газа после эскалации палестино-израильского конфликта превратилось в резню.
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