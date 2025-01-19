Белоусов получил возмущенное письмо от влиятельного азербайджанца. От министра обороны требуют немедленных действий

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Комментарии
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Валерий Каулин
А может создать &quot;Федеральную национально-культурную автономию русских в России&quot;? Не пора? И начать лоббировать интересы русских в стране? Но лучшим решением был бы запрет создания на территории России любых образований по национальному принципу народам, имеющим суверенные государства! Поставить их в положение вне закона, и все дела! Останутся в результате одни образования езидов, у которых нет своего государства. А то, что какой-то придурок наговорил не на одну статью, но до сих пор на свободе, говорит только о нерешительности власти. А нерешительных, как известно, бьют!
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6 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Азердертальцы нах из России, у себя и устанавливайте свои правила, хитрожопые
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4 час.
ИС
Ирина Семенова
👍
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3 час.

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