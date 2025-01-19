Белоусов получил возмущенное письмо от влиятельного азербайджанца. От министра обороны требуют немедленных действий

Валерий Каулин

А может создать "Федеральную национально-культурную автономию русских в России"? Не пора? И начать лоббировать интересы русских в стране? Но лучшим решением был бы запрет создания на территории России любых образований по национальному принципу народам, имеющим суверенные государства! Поставить их в положение вне закона, и все дела! Останутся в результате одни образования езидов, у которых нет своего государства. А то, что какой-то придурок наговорил не на одну статью, но до сих пор на свободе, говорит только о нерешительности власти. А нерешительных, как известно, бьют!