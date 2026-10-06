40 лет атомная подлодка К-219 затонула у побережья США на глубине 5500 метров

Внешние повреждения К-219 в результате взрыва баллистической ракеты 3 октября 1986 года © Wikimedia Commons 3 октября 1986 года произошла авария на советской атомной подводной лодке К-219, которая вела патрулирование у берегов США.
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