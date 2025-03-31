В Госдуме рассказали, как сэкономить на оплате услуг ЖКХ

Существует несколько способов, позволяющих сэкономить на оплате услуг ЖКХ, в том числе установка энергосберегающих ламп, сокращающая затраты на электричество в четыре раза, рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
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